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В Сети появились рендеры концепта полностью безрамочного смартфона от Samsung

Инсайдер под ником Ice Universe опубликовал у себя на странице в Twitter рендерное изображение, на котором можно увидеть окончательный дизайн серии Samsung Galaxy S. На представленной картинке показывается смартфон с полностью закругленными кромками, при этом со всех четырех сторон.

В Сети появились рендеры концепта полностью безрамочного смартфона от Samsung


Стоит отметить, что новые флагманы Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus обладают закругленными кромками только с двух боковых сторон. Однако новая технология может появиться уже в будущих Galaxy S10.

Есть информация о том, что южнокорейский бренд работает вместе со стартапом Mantis Vision, который предлагает технологию избавления от выреза в верхней части дисплея, а также поля для дактилоскопического сканера в нижней. По задумке разработчиков из израильской компании, камера с системой 3D-сканирования лица пользователя и датчик сканирования отпечатков должны располагаться под дисплеем устройства. Таким образом, смартфон сможет получить полностью безрамочный экран с закругленными со всех сторон кромками.

Официальная презентация новинки может состояться в рамках выставки CES 2019 и MWC 2019.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:56
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