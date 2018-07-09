В Сети появились рендеры концепта полностью безрамочного смартфона от Samsung

Стоит отметить, что новые флагманы Galaxy S9 и Galaxy S9 Plus обладают закругленными кромками только с двух боковых сторон. Однако новая технология может появиться уже в будущих Galaxy S10.Есть информация о том, что южнокорейский бренд работает вместе со стартапом Mantis Vision, который предлагает технологию избавления от выреза в верхней части дисплея, а также поля для дактилоскопического сканера в нижней. По задумке разработчиков из израильской компании, камера с системой 3D-сканирования лица пользователя и датчик сканирования отпечатков должны располагаться под дисплеем устройства. Таким образом, смартфон сможет получить полностью безрамочный экран с закругленными со всех сторон кромками.Официальная презентация новинки может состояться в рамках выставки CES 2019 и MWC 2019.