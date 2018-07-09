Бутылочная скала стала лидером в списке самых аномальных зон Якутии

Жители Нерюнгринского улуса говорят, что это место может вернуть людям зрение, если долго смотреть на породу, а также пациенты могут видеть параллельные миры и духов. Также этот уголок России любят посещать НЛО, которые были замечены свидетелями события в Учуро-Чульбинском районе. На горе Кет 300 лет назад разбился корабль с гуманоидами, после чего люди сделали оружие из найденного металла.Кроме того, якуты видели аппараты, напоминающие внешним видом серебряные трубы, которые летали без звука в 20-х и 70-х годах. Когда НЛО появлялось возле Балыктаах-Эбэ, возникал смерч, а дальше из него выходила сфера с искрами, опускающаяся на глубину озера. После этого жители испытывали недомогание, но еще они часто видели фантомов со светящимися черепами, выходивших на дорогу в Майя Мегино-Кангаласском улусе. Они не могли простить людей, закрывших древнее кладбище асфальтом. Также местные чудовища, до сих пор являющиеся загадкой для ученых.