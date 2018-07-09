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Ростех представил прочный ноутбук с процессором Эльбрус

Представители компании Ростех продемонстрировали новую компьютерную разработку – прочнейший ноутбук, в аппаратной основе которого лежит процессор Эльбрус. Данное устройство показали в рамках Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018.

Ростех представил прочный ноутбук с процессором Эльбрус


По словам разработчиков, девайс способен стать отличным помощником для сотрудников силовых структур, которые с его помощью получат доступ к секретным архивам данных даже в полевых условиях. Помимо силовых ведомств ноутбук могут использовать представители сфер логистики, сельского хозяйства, медицины и промышленности.

Устройство имеет герметично закрытый корпус, который позволяет сохранить аппаратную структуру от тепловых и влажных воздействий окружающей среды. Разработчики из Ростех не исключают варианта с внедрением 17-дюймового ноутбука в серийное производство.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 21:45
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