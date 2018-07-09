Представлена юбилейная вариация кроссовера Citroen C3 Aicross

Транспортное средство вошло в линейку Rip Curl в честь выхода девяностотысячного экземпляра этой модели. Юбилейная версия Citroen C3 Aicross получила семнадцатидюймовые легкосплавные колесные диски, белые вставки, четыре вариации основного колера, двухцветный окрас. Интерьер снабдили гигантским сенсорным экраном и мультимедийной системой. В авто устанавливают бензиновый агрегат на 100/130 лошадок. В свою очередь силовая установка функционирует вместе с шестиступенчатой «механикой», а также «автоматом».Функциональный список спецверсии кроссовера включает адаптивные противотуманки, систему обогрева наружных зеркал, сидений, климат-контроль. Спецверсия Citroen C3 Aicross оценивается в 26 400 - 31 120 долларов.