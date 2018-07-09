Эксперты рассказали об исследовании слияний наиболее ярких галактик

За усиленное излучение ответственны два процесса: всплески звездообразования и активность сверхмассивной черной дыры в ядре галактики (активные галактические ядра – AGN). Хотя в принципе эти процессы совершенно разные и их можно легко отличить (например, AGN производит более горячее ультрафиолетовое и рентгеновское излучение), на практике распознающие признаки могут быть слабыми и / или затушеваны пылью.Астрономы часто используют форму полного профиля излучения галактики от ультрафиолета до дальнего инфракрасного диапазона (его спектральное распределение энергии – SED), чтобы классифицировать происходящее. Пыль, которая поглощает большую часть излучения, также повторно излучает его на более длинных волнах инфракрасного диапазона.Если всплески звездообразования отвечают за силу светящихся галактик ранней Вселенной, тогда многие из сегодняшних звезд, возможно, были сформированы в спектре таких событий. Если бы преобладали AGN, то было бы больше выпуклых струй и меньше новых звезд.Астрономы CfA Джереми Дитрих, Аарон С. Вайнер, Мэтт Эшби, Рафаэль Мартинес-Галарза, Андрес Рамос-Падилья, Говард Смит, Стив Уиллнер, Андреас Зезас и двое его коллег проанализировали около двадцати ближайших соединенных галактик, чтобы проследить, как часто и до какой степени деятельность AGN связана с энергетикой. Ученые извлекли информацию SED в тридцати трех спектральных полосах из семи миссий NASA для этих галактик, отсеяв посторонние сигналы. Затем они использовали новый вычислительный код для соответствия форме SED и получения наиболее вероятного значения вклада AGN, а также для измерения скорости звездообразования, свойств пыли и множества других физических параметров.Астрономы считают, что вклад AGN в их выборке галактик достигает 90% от общей яркости света; в других случаях он опускается ниже 20%. Команда ученых намерена расширить анализ до нескольких сотен галактических слияний, чтобы убедиться в своих выводах.