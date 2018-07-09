Диетологи рекомендуют не завтракать мюсли и какао с сахаром

Мюсли и обычные хлопья с молоком представляют собой простые углеводы, сильно поднимающие сахар в крови. Так же ведут себя батон с нутеллой и какао с сахаром. Кроме того, в мюсли обычно добавляют холодное молоко, а оно способно раздражать стенки желудка.В качестве завтрака не подойдут также и сосиски-сардельки – это тяжелая пища для еще не проснувшегося организма. Энергии такой завтрак не добавит, а вот цифры на весах, скорее всего, увеличатся. В качестве альтернативы бутерброду с колбасой медики предлагают «здоровый» - ржаной хлеб с кусочком рыбы или мяса.Не подойдут на завтрак и свежевыжатые соки: в них много кислоты, которая вредит поджелудочной железе. Также не рекомендуются и свежие овощи и фрукты: их грубые волокна не полностью проснувшийся организм не в силах переваривать. Соки же в пакетах категорически не рекомендуют пить вообще, а не только на завтрак из-за их химического состава.Отговаривают специалисты также и от блинов, оладьев, пирожков, горячего кофе и чая на пустой желудок.Оптимальным вариантом для утреннего приема пищи медики считают каши, исключая пакетированные полуфабрикаты быстрого приготовления. Можно на завтрак употребить омлет или творог, которые можно запить сладким горячим чаем.Кстати, проснувшись, нужно выпить стакан немного теплой чистой воды – она смоет со стенок желудка остатки различных веществ. А через час-полтора можно и позавтракать.