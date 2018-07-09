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Бразильский предсказатель Хуселино Нобрега де Лус предупредил человечество о грядущей катастрофе

Хуселино Нобрега де Лус предупредил человечество о грядущей катастрофе. Бразильский предсказатель подчеркнул, что после таких событий только 20% населения выживет на Земле.

Этого человека часто называют новым Нострадамусом, потому что он никогда не ошибался, говоря о многих крупных трагедиях. В 19-летнем возрасте бразилец видел кончину принцессы Дианы, пытаясь изменить события, но никто не стал слушать его слова. Затем ситуация повторилась в США, где взорвались башни, хотя можно было сократить число жертв до минимума.

Бразильский предсказатель Хуселино Нобрега де Лус предупредил человечество о грядущей катастрофе


Сейчас он отметил, что конец света будет в 2042 г, но причиной станет деятельность человека, уничтожающего своих собратьев. Природа не имеет к негативным событиям никакого отношения, а также планета полностью изменится через 24 года.
 
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:36
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