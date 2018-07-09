Бразильский предсказатель Хуселино Нобрега де Лус предупредил человечество о грядущей катастрофе

Этого человека часто называют новым Нострадамусом, потому что он никогда не ошибался, говоря о многих крупных трагедиях. В 19-летнем возрасте бразилец видел кончину принцессы Дианы, пытаясь изменить события, но никто не стал слушать его слова. Затем ситуация повторилась в США, где взорвались башни, хотя можно было сократить число жертв до минимума.Сейчас он отметил, что конец света будет в 2042 г, но причиной станет деятельность человека, уничтожающего своих собратьев. Природа не имеет к негативным событиям никакого отношения, а также планета полностью изменится через 24 года.