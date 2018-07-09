Челябинский озобретатель разработал модель надувной спутниковой антенны

Как сообщил российский изобретатель, появилась данная разработка благодаря заказу Минобороны США. В свою очередь, радиотехники из Ростова-на-Дону приняли решение реализовать подобное, но уже со своей стороны. При этом работы проделаны без какого-либо финансирования, при воплощении проекта в жизнь все участники руководствовались исключительно «спортивным интересом».Рабочий вариант антенны похож с виду на шар, площадь которого достигает 1,5 м. Разработка создана из состава, представляющего спецпрозрачный материал, способный передавать радиоволны. Данный шар надувается с помощью простого компрессора, хотя можно воспользоваться и обычным ручным насосом.Платформой для крепления изобретения служит специальное тороид-основание. Так же отмечается, что фирмой челябинского предпринимателя, придумавшего такой вариант надувной антенны, производятся различные виды надувных изделий.