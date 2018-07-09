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Челябинский озобретатель разработал модель надувной спутниковой антенны

Южноуральский предприниматель предложи интересное изобретение, в виде необычной антенны. Реализовал он идею, собрав пневматический комплект рассчитанный на усиление уровня приема связи, необходимой для мобильных устройств.

Как сообщил российский изобретатель, появилась данная разработка благодаря заказу Минобороны США. В свою очередь, радиотехники из Ростова-на-Дону приняли решение реализовать подобное, но уже со своей стороны. При этом работы проделаны без какого-либо финансирования, при воплощении проекта в жизнь все участники руководствовались исключительно «спортивным интересом».
Челябинский озобретатель разработал модель надувной спутниковой антенны


Рабочий вариант антенны похож с виду на шар, площадь которого достигает 1,5 м. Разработка создана из состава, представляющего спецпрозрачный материал, способный передавать радиоволны. Данный шар надувается с помощью простого компрессора, хотя можно воспользоваться и обычным ручным насосом.

Платформой для крепления изобретения служит специальное тороид-основание. Так же отмечается, что фирмой челябинского предпринимателя, придумавшего такой вариант надувной антенны, производятся различные виды надувных изделий.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:08
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