Абсолютно легальным блокчейн-проектом считают Tkeycoin DAO эксперты
Наиболее перспективным среди отечественных ICO признан блокчейн проект Tkeycoin DAO. Повышенное внимание к нему проявляют как потенциальные инвесторы, так и конкуренты, которые хотят дискредитировать проект, размещая негативные материалы в сети. При этом крупные федеральные издания, среди которых Hi-News, Коммерсант, Правда.ру и многие другие, регулярно делятся положительными отзывами, дают позитивные прогнозы о Tkeycoin DAO.
После недавно проведенного аудита криптовалютного рынка агентство «Правда.ру» выпустило в помощь инвесторам несколько обзоров «Как гарантированно выбрать надёжное ICO и избежать рисков». Tkeycoin DAO был назван специалистами издания единственным в своем роде криптовалютным проектом, сделавшим ставку на эффективность и уникальность во всем.
Эксперты назвали возможность приобретать токены Tkeycoin DAO за рубли, доллары и другую фиатную валюту одним из важных показателей легальности и надежности проекта, отметив, что в традиционной финансовой системе обычные деньги отслеживаются элементарно. Tkeycoin входит в небольшой перечень российских проектов, действующих абсолютно легально, рассказал Тимур Аитов, директор по международному развитию Ассоциации «Финансовые инновации». Они взаимодействуют с банками, инвесторами которых являются известные предприниматели, работающие лишь с фиатными деньгами.