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В Польше на свободе оказался гигантский тигровый питон

Под Варшавой на протяжении нескольких дней зоозащитники ищут огромного пятиметрового тигрового питона. В минувшую субботу местные жители обнаружили на берегу Вислы сброшенную змеиную кожу длиной в два метра. Однако позже оказалось, что это лишь фрагмент, а длина всего выползка составила более пяти метров.

Сначала специалисты подумали, что кожу оставил некий владелец питона, чтобы шутки ради испугать прохожих. Но ветеринар не согласился с таким выводом, он изучил кожу и заявил, что она свежая, а значит, линька питона закончилась совсем недавно.

В Польше на свободе оказался гигантский тигровый питон


За прошедшие несколько дней зоозащитники успели утопить свой автомобиль. Но, по их словам, питона надо найти, пока он не совершил нападение. Дело в том, что после линьки тигровые питоны ведут себя агрессивно из-за сильного чувства голода.

Во избежание столкновения с огромным питоном ученые посоветовали местным жителям временно отказаться от прогулок по берегу Вислы и не устраивать там ночевок. Особую опасность змея представляет для детей и домашних животных.

В основном тигровые питоны обитают в регионах Южной и Юго-Восточной Азии. Представители данного вида змей отлично плавают в воде и лазают по деревьям. В рацион их питания в основном входят грызуны и птицы, но иногда они ловят крупных обезьян.
 
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В мире / Происшествия
Добавил: Tatiana Сегодня, 15:23
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