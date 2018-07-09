В Польше на свободе оказался гигантский тигровый питон

Сначала специалисты подумали, что кожу оставил некий владелец питона, чтобы шутки ради испугать прохожих. Но ветеринар не согласился с таким выводом, он изучил кожу и заявил, что она свежая, а значит, линька питона закончилась совсем недавно.За прошедшие несколько дней зоозащитники успели утопить свой автомобиль. Но, по их словам, питона надо найти, пока он не совершил нападение. Дело в том, что после линьки тигровые питоны ведут себя агрессивно из-за сильного чувства голода.Во избежание столкновения с огромным питоном ученые посоветовали местным жителям временно отказаться от прогулок по берегу Вислы и не устраивать там ночевок. Особую опасность змея представляет для детей и домашних животных.В основном тигровые питоны обитают в регионах Южной и Юго-Восточной Азии. Представители данного вида змей отлично плавают в воде и лазают по деревьям. В рацион их питания в основном входят грызуны и птицы, но иногда они ловят крупных обезьян.