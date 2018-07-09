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Ученые: Потеря детских воспоминаний до трех лет связана с работой особых нейронов

Канадские ученые выяснили, что потеря детских воспоминаний до трех лет связана с работой особых нейронов. С помощью их стимуляции можно возродить прошлые события.

Дети не имеют навыков, чтобы хранить в памяти события после своего рождения, а также аналогичные действия происходят в головном органе грызунов. Специалисты во время тренировок детенышей пытались заставить их запоминать некоторые моменты, но добровольцы через 15 дней забывали такую информацию.

Ученые: Потеря детских воспоминаний до трех лет связана с работой особых нейронов


Затем у них в гиппокампе были активные нейроны. Оптогенетический метод помог мышам восстановить обрывки воспоминаний, после чего эксперты отметили, что головной мозг хранит все сведения, которые невозможно стереть. Пока эффективность метода составила 70%.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:15
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