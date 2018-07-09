Ученые: Потеря детских воспоминаний до трех лет связана с работой особых нейронов

Дети не имеют навыков, чтобы хранить в памяти события после своего рождения, а также аналогичные действия происходят в головном органе грызунов. Специалисты во время тренировок детенышей пытались заставить их запоминать некоторые моменты, но добровольцы через 15 дней забывали такую информацию.Затем у них в гиппокампе были активные нейроны. Оптогенетический метод помог мышам восстановить обрывки воспоминаний, после чего эксперты отметили, что головной мозг хранит все сведения, которые невозможно стереть. Пока эффективность метода составила 70%.