Хейтеры вновь высмеяли Ольгу Бузову за безграмотность
Один из последних постов Ольги Бузовой в Instagram вновь оказался скандальным: знаменитость решила поздравить с московского школьника, сдавшего ЕГЭ на 400 баллов.
При этом не забыла и о себе любимой, отметив, что очень любила сдавать экзамены.
Ольга рассказала пользователям, что очень тщательно готовилась к контрольным и экзаменам, но при этом допустила самую распространенную ошибку при написании мягкого знака в слове «учиться».
Бузова порадовалась, что российские дети хотят учиться, но при этом напомнила, что любая победа это «результат тяжелого и упорного труда».
Хейтеры не смогли упустить очередного случая, чтобы посмеяться над суперграмотностью певицы и посоветовали ей повторить правила русского языка.
«Если бы ты хорошо училась, то знала бы, как пишется ТЬСЯ - ТСЯ :)», «Стесняюсь спросить, как ты училась, если даже разговаривать не умеешь», «Что делать? Учиться, пишется с мягким знаком. Отличница ты наша», «Ошибку грамматическую исправь и повтори правила про написание -тся и -ться», - писали едкие комментарии подписчики Ольги Бузовой.
При этом не забыла и о себе любимой, отметив, что очень любила сдавать экзамены.
Ольга рассказала пользователям, что очень тщательно готовилась к контрольным и экзаменам, но при этом допустила самую распространенную ошибку при написании мягкого знака в слове «учиться».
Бузова порадовалась, что российские дети хотят учиться, но при этом напомнила, что любая победа это «результат тяжелого и упорного труда».
Хейтеры не смогли упустить очередного случая, чтобы посмеяться над суперграмотностью певицы и посоветовали ей повторить правила русского языка.
«Если бы ты хорошо училась, то знала бы, как пишется ТЬСЯ - ТСЯ :)», «Стесняюсь спросить, как ты училась, если даже разговаривать не умеешь», «Что делать? Учиться, пишется с мягким знаком. Отличница ты наша», «Ошибку грамматическую исправь и повтори правила про написание -тся и -ться», - писали едкие комментарии подписчики Ольги Бузовой.