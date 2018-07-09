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Хейтеры вновь высмеяли Ольгу Бузову за безграмотность

Один из последних постов Ольги Бузовой в Instagram вновь оказался скандальным: знаменитость решила поздравить с московского школьника, сдавшего ЕГЭ на 400 баллов.

При этом не забыла и о себе любимой, отметив, что очень любила сдавать экзамены.

Хейтеры вновь высмеяли Ольгу Бузову за безграмотность

Ольга рассказала пользователям, что очень тщательно готовилась к контрольным и экзаменам, но при этом допустила самую распространенную ошибку при написании мягкого знака в слове «учиться».

Бузова порадовалась, что российские дети хотят учиться, но при этом напомнила, что любая победа это «результат тяжелого и упорного труда».

Хейтеры вновь высмеяли Ольгу Бузову за безграмотность

Хейтеры не смогли упустить очередного случая, чтобы посмеяться над суперграмотностью певицы и посоветовали ей повторить правила русского языка.

«Если бы ты хорошо училась, то знала бы, как пишется ТЬСЯ - ТСЯ :)», «Стесняюсь спросить, как ты училась, если даже разговаривать не умеешь», «Что делать? Учиться, пишется с мягким знаком. Отличница ты наша», «Ошибку грамматическую исправь и повтори правила про написание -тся и -ться», - писали едкие комментарии подписчики Ольги Бузовой.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:16
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