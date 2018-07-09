Хейтеры вновь высмеяли Ольгу Бузову за безграмотность

При этом не забыла и о себе любимой, отметив, что очень любила сдавать экзамены.Ольга рассказала пользователям, что очень тщательно готовилась к контрольным и экзаменам, но при этом допустила самую распространенную ошибку при написании мягкого знака в слове «учиться».Бузова порадовалась, что российские дети хотят учиться, но при этом напомнила, что любая победа это «результат тяжелого и упорного труда».Хейтеры не смогли упустить очередного случая, чтобы посмеяться над суперграмотностью певицы и посоветовали ей повторить правила русского языка., - писали едкие комментарии подписчики Ольги Бузовой.