Расшифровка Библии и предсказания Нострадамуса говорят о начале Апокалипсиса в 2055 году

Он отметил, что в конце 90-х годов эксперты не смогли правильно прочесть послания предсказателя, где упоминалось о глобальном потеплении и появлении НЛО. Кроме того, нарушение экологии станет причиной внезапного раскола материков, после чего негативные процессы будут длиться 11 лет.Записи говорят, что человечество погибнет из-за ураганов, землетрясений и войн, а также возрастет активность Солнца и Луны. Но эти процессы регенерации нужно пережить, чтобы изменить историю. Многие специалисты согласны с выводами коллеги, потому что наблюдают за поведением светила, считая, что достижения в медицине и науке помогут жителям планеты выжить в таких условиях.