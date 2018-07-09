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Расшифровка Библии и предсказания Нострадамуса говорят о начале Апокалипсиса в 2055 году

Ученому Александру Лазареву удалось расшифровать предсказания Нострадамуса и выяснить, что начало Апокалипсиса будет в 2055 году. Также об этом красноречиво говорит Библия, являющаяся хронологией развития и гибели людей.

Он отметил, что в конце 90-х годов эксперты не смогли правильно прочесть послания предсказателя, где упоминалось о глобальном потеплении и появлении НЛО. Кроме того, нарушение экологии станет причиной внезапного раскола материков, после чего негативные процессы будут длиться 11 лет.

Расшифровка Библии и предсказания Нострадамуса говорят о начале Апокалипсиса в 2055 году


Записи говорят, что человечество погибнет из-за ураганов, землетрясений и войн, а также возрастет активность Солнца и Луны. Но эти процессы регенерации нужно пережить, чтобы изменить историю. Многие специалисты согласны с выводами коллеги, потому что наблюдают за поведением светила, считая, что достижения в медицине и науке помогут жителям планеты выжить в таких условиях.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:00
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