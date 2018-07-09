Иностранные болельщики обвинили западные СМИ в запугивании

Марко признался, что боялся выезжать на ЧМ-2018, так как иностранная пресса представляла Россию и русский народ не в самом благоприятном свете. Однако пребывание на территории РФ превзошло все возможные ожидания болельщика. Иностранная пресса - это просто пропаганда, призванная отдалить людей друг от друга, считает хорват.Русские - лучший народ на планете, а российский мундиаль не идет ни в какое сравнение с предыдущими аналогичными спортивными событиями. Марко признается, что на турнире испытал нечто совершенно "блестящее" и превосходное. При этом после посещения ЧМ-2018 иностранными болельщиками тон многих зарубежных СМИ сменился на позитивный.