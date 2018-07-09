Безработный Дмитрий Тарасов снизил цену на квартиру «тарабузиков» в элитном районе Москвы

Квартира с дизайнерским ремонтом, где некогда Тарасов проживал с Ольгой Бузовой, находится у метро «Топарево». Футболист выставил ее на продажу в декабре 2017 года, но так и не смог ее продать.Сегодня экс-супруг Бузовой переживает явно не лучшие времена: контракт с ФК «Локомотив» Тарасову не продлили, в ближайшее время его третья жена должна родить, с трудоустройством вопрос не решен, а потому снизил цену на свою недвижимость на 5 млн рублей.Ранее о покупке этой квартиры задумывался коллега Дмитрия по «Локо» Ренат Янбаев, но сделка так и не совершилась.В свое время эту квартиру с любовью обставляла Ольга Бузова, заказывая эксклюзивную мебель и дорогостоящую встраиваемую технику.Анастасии Костенко, очередной жене Тарасова, больше нравится загородный дом, а потому пара без сожаления расстается с этой недвижимостью.