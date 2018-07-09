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Безработный Дмитрий Тарасов снизил цену на квартиру «тарабузиков» в элитном районе Москвы

Шикарную четырехкомнатную квартиру в элитном районе Москвы футболист Дмитрий Тарасов теперь продает за 65 млн рублей, хотя ранее просил за нее 70 миллионов.

Квартира с дизайнерским ремонтом, где некогда Тарасов проживал с Ольгой Бузовой, находится у метро «Топарево». Футболист выставил ее на продажу в декабре 2017 года, но так и не смог ее продать.

Безработный Дмитрий Тарасов снизил цену на квартиру «тарабузиков» в элитном районе Москвы

Сегодня экс-супруг Бузовой переживает явно не лучшие времена: контракт с ФК «Локомотив» Тарасову не продлили, в ближайшее время его третья жена должна родить, с трудоустройством вопрос не решен, а потому снизил цену на свою недвижимость на 5 млн рублей.

Ранее о покупке этой квартиры задумывался коллега Дмитрия по «Локо» Ренат Янбаев, но сделка так и не совершилась.

Безработный Дмитрий Тарасов снизил цену на квартиру «тарабузиков» в элитном районе Москвы

В свое время эту квартиру с любовью обставляла Ольга Бузова, заказывая эксклюзивную мебель и дорогостоящую встраиваемую технику.

Анастасии Костенко, очередной жене Тарасова, больше нравится загородный дом, а потому пара без сожаления расстается с этой недвижимостью.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:17
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