Алла Пугачева помогла племяннику Владу восстановить здоровье и обеспечила его жильем в Москве

Мужчина не мог передвигаться, а также страдал от гепатита С, после чего звездная родственница выделила 6 миллионов рублей на его лечение в Израиле. После этого пациент в возрасте 32 лет проходил курс реабилитации и принимал дорогие лекарства, а дальше приехал в столицу.Сейчас Влад живет в своей квартире и обручился с любимой девушкой Екатериной. У него есть 7-летний наследник, за которым присматривала Алла Пугачева. Мальчик долго не видел родного отца и жил в доме личного водителя звезды.