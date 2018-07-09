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Алла Пугачева помогла племяннику Владу восстановить здоровье и обеспечила его жильем в Москве

Несколько лет назад СМИ сообщали о племяннике Примадонны, который из-за вредных привычек нанес организму серьезный вред. Потом журналистам стало известно, что Алла Пугачева помогла Владу восстановить здоровье и обеспечила его жильем в Москве.

Мужчина не мог передвигаться, а также страдал от гепатита С, после чего звездная родственница выделила 6 миллионов рублей на его лечение в Израиле. После этого пациент в возрасте 32 лет проходил курс реабилитации и принимал дорогие лекарства, а дальше приехал в столицу.

Алла Пугачева помогла племяннику Владу восстановить здоровье и обеспечила его жильем в Москве


Сейчас Влад живет в своей квартире и обручился с любимой девушкой Екатериной. У него есть 7-летний наследник, за которым присматривала Алла Пугачева. Мальчик долго не видел родного отца и жил в доме личного водителя звезды.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:30
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