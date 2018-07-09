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Наглая женщина пытается разрушить брак экс-участницы «Дома-2» Татьяны Владимировной Африкантовой

Антифанатка бывшей участницы скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Татьяны Владимировной Африкантовой продолжает оскорблять и влезать в ее семью.

Не так давно наш портал уже сообщал о том, что у экс-звезды прославленной телестройки появилась серьезная конкурентка. Напомним, что влюбленная в супруга Африкантовой-старшей женщина ради чужого мужчины не только переехала из Уфы в Москву, но и даже поселилась жить на соседней улице, где проживает все его семейство и он в том числе.

Наглая женщина пытается разрушить брак экс-участницы «Дома-2» Татьяны Владимировной Африкантовой

На сегодняшний день в Сети продолжают ходить слухи о том, что Татьяне Владимировной пришлось даже отказаться от своих планов и не полететь к своей дочери Марине на Сейшельские острова. Знаменитость серьезно решила для себя, что готова сделать все, что в ее силах, чтобы спасти свой брак.

Как бы то ни было, но выяснилось, что досаждают Африкантовой-старшей еще и рядовые недоброжелатели. Например, неизвестная Ирина Шитова в открытую не только издевается над Татьяной Владимировной, но и обзывает ее.

По словам женщины, таких пышечек, как она, очень любят мужчины, в том числе и супруг бывшей участницы «Дома-2», чего уж явно не скажешь об совсем исхудавшей Африкантовой.

К слову, сама знаменитость, как можно на данный момент наблюдать, решила на некоторое время «залечь на дно». Женщина очень редко появляется на ток-шоу телепроекта, а также почти что перестала пользоваться социальными сетями. Тем не менее, Ирина Шитова уверяет, что совсем скоро Татьяна Владимировна объявится и выскажет все, что думает о том или ином своем злопыхателе.

Наглая женщина пытается разрушить брак экс-участницы «Дома-2» Татьяны Владимировной Африкантовой

Сейчас же, по словам Шитовой, она с нетерпением ждет, когда Африкантова-старшая, как «побитая собака» вылезет из подполья, так как готовит для нее новую порцию измывательств.

«Да, Танька!!!..Твой Муж, тащится именно от женщин с такими формами, о которых ты даже мечтать не можешь!..», - продолжает писать Ирина Шитова Татьяне Владимировной Африкантовой в ее личном микроблоге.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:16
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