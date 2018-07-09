Наглая женщина пытается разрушить брак экс-участницы «Дома-2» Татьяны Владимировной Африкантовой

«Да, Танька!!!..Твой Муж, тащится именно от женщин с такими формами, о которых ты даже мечтать не можешь!..», - продолжает писать Ирина Шитова Татьяне Владимировной Африкантовой в ее личном микроблоге.

Не так давно наш портал уже сообщал о том, что у экс-звезды прославленной телестройки появилась серьезная конкурентка. Напомним, что влюбленная в супруга Африкантовой-старшей женщина ради чужого мужчины не только переехала из Уфы в Москву, но и даже поселилась жить на соседней улице, где проживает все его семейство и он в том числе.На сегодняшний день в Сети продолжают ходить слухи о том, что Татьяне Владимировной пришлось даже отказаться от своих планов и не полететь к своей дочери Марине на Сейшельские острова. Знаменитость серьезно решила для себя, что готова сделать все, что в ее силах, чтобы спасти свой брак.Как бы то ни было, но выяснилось, что досаждают Африкантовой-старшей еще и рядовые недоброжелатели. Например, неизвестная Ирина Шитова в открытую не только издевается над Татьяной Владимировной, но и обзывает ее.По словам женщины, таких пышечек, как она, очень любят мужчины, в том числе и супруг бывшей участницы «Дома-2», чего уж явно не скажешь об совсем исхудавшей Африкантовой.К слову, сама знаменитость, как можно на данный момент наблюдать, решила на некоторое время «залечь на дно». Женщина очень редко появляется на ток-шоу телепроекта, а также почти что перестала пользоваться социальными сетями. Тем не менее, Ирина Шитова уверяет, что совсем скоро Татьяна Владимировна объявится и выскажет все, что думает о том или ином своем злопыхателе.Сейчас же, по словам Шитовой, она с нетерпением ждет, когда Африкантова-старшая, как «побитая собака» вылезет из подполья, так как готовит для нее новую порцию измывательств.