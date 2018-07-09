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Мама певицы Риты Оры выглядит моложе дочери

Певица Рита Ора неоднократно отмечала, что она добилась успеха благодаря своей маме Вере. Также от мамы певица унаследовала замечательную фигуру и внешность.

Мама певицы Риты Оры выглядит моложе дочери


Звёздное семейство в настоящее время проводит отдых во Франции. Накануне в сеть была выложенафотография, на которой запечатлена Рита Ора и её мама, они стоят рядом в купальниках и в солнцезащитных очках. На данном снимке мама певицы выглядит моложе её.

Мама певицы Риты Оры выглядит моложе дочери


Совсем недавно мама Риты Ора отметила свой день рождения, женщине исполнилось 52 года. С такой внешностью она могла бы работать моделью, но в своё время женщина окончила медицинский институт и работала в больнице. Когда Рите исполнился 1 год, то её семья переехала в Лондон, где родители работали официантами, а потом открыли свой паб.

К медицине Вера Ора вернулась спустя 14 лет. В столице Великобритании женщина открыла свой кабинет, где даёт консультации в качестве психолога.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 20:15
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