Мама певицы Риты Оры выглядит моложе дочери

Звёздное семейство в настоящее время проводит отдых во Франции. Накануне в сеть была выложенафотография, на которой запечатлена Рита Ора и её мама, они стоят рядом в купальниках и в солнцезащитных очках. На данном снимке мама певицы выглядит моложе её.Совсем недавно мама Риты Ора отметила свой день рождения, женщине исполнилось 52 года. С такой внешностью она могла бы работать моделью, но в своё время женщина окончила медицинский институт и работала в больнице. Когда Рите исполнился 1 год, то её семья переехала в Лондон, где родители работали официантами, а потом открыли свой паб.К медицине Вера Ора вернулась спустя 14 лет. В столице Великобритании женщина открыла свой кабинет, где даёт консультации в качестве психолога.