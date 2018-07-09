Эвелина Бледанс имеет романтические отношения с молодым актером Аристархом Венесом
После развода звезда недолго оставалась в гордом одиночестве, решив для начала сделать пластику груди. Сейчас журналисты узнали, что Эвелина Бледанс имеет романтические отношения с молодым актером Аристархом Венесом.
Он снимался в сериале “Кадеты”, а также пара часто появлялась вместе на светских мероприятиях, хотя некоторые лица считали поцелуи влюбленных наигранными. Однако коллеги уверены, что Эвелина Бледанс имеет отношения с молодым человеком, с которым раньше работала перед премьерой спектакля.
Там у них были роли любовников, сблизившие артистов друг с другом. Аристарх Венес охотно общается с наследником звезды и тоже свободен после расставания с избранницей Анной Горбачевой. Знаменитость не комментирует события, подчеркнув, что отлично проводит время вместе с этим человеком вне сцены.