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Пожилой китаец спас выпавшего из окна ребенка, пройдя по карнизу 3 этажа

В Китае 60-летний пенсионер спас малыша, застрявшего головой в оконной решетке. Чтобы добраться до ребенка пожилому человеку пришлось пройти по карнизу третьего этажа.

Оказавшись без присмотра, двухлетний ребенок из города Маньян, расположенного в провинции Сычуань, решил вылезти из открытого окна. Однако оконный проем был зарешечен, поэтому выпасть малыш не смог. Сквозь решетку пролезло только его тело, а голова застряла, и он повис на стене третьего этажа.

Пожилой китаец спас выпавшего из окна ребенка, пройдя по карнизу 3 этажа


Болтающегося ребенка заметили соседи. Сначала они попытались проникнуть в квартиру, но дверь была заперта, тогда они решили натянуть простыню, чтобы в случае падения ребенка успеть его поймать.

Возникшая шумиха привлекла внимание Лю Синчжао. Он жил по соседству с квартирой, из которой рисковал выпасть ребенок. Пенсионер быстро оценил ситуацию и решил немедленно добраться по карнизу до малыша. Когда мужчина оказался возле окна он протолкнул ребенка обратно через решетку.

Спустя некоторое время приехали мама и бабушка малыша, а также сотрудники полиции. Впоследствии было установлено, что за ребенком приглядывал его отец. Однако того вызвали на работу и ему пришлось уйти из дома, не дождавшись родственников.
 
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В мире / Происшествия
Добавил: Tatiana Сегодня, 20:00
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