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Поклонники были шокированы неживыми глазами Аллы Пугачевой на фото с Николаем Басковым

Певец решил опубликовать в Instagram новое фото, но оно вызвало негативную реакцию у поклонников. Люди были шокированы неживыми глазами Аллы Пугачевой, позирующей рядом с Николаем Басковым, после чего написали много нелестных комментариев в адрес звезды.

Исполнитель вместе с Примадонной болел за отечественных спортсменов во время матча с Хорватией, лаконично отметив, что Россия будет всегда впереди. Она пришла на матч в черном наряде, оголив плечи, а Николай Басков надел белую футболку со светлым пиджаком. Некоторые фанаты стали писать комплименты артистам, восхищаясь их внешним видом, но пользователи сетей были иного мнения.

Поклонники были шокированы неживыми глазами Аллы Пугачевой на фото с Николаем Басковым


Они заметили, что Алла Пугачева чрезмерно увлеклась инъекциями красоты, которые скоро превратят ее в мумию. Недоброжелатели назвали певицу старухой, сравнив пару с дедушкой Кеном и бабушкой Барби. Также они заметили изменения на лице исполнителя.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:00
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