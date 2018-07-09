Поклонники были шокированы неживыми глазами Аллы Пугачевой на фото с Николаем Басковым

Исполнитель вместе с Примадонной болел за отечественных спортсменов во время матча с Хорватией, лаконично отметив, что Россия будет всегда впереди. Она пришла на матч в черном наряде, оголив плечи, а Николай Басков надел белую футболку со светлым пиджаком. Некоторые фанаты стали писать комплименты артистам, восхищаясь их внешним видом, но пользователи сетей были иного мнения.Они заметили, что Алла Пугачева чрезмерно увлеклась инъекциями красоты, которые скоро превратят ее в мумию. Недоброжелатели назвали певицу старухой, сравнив пару с дедушкой Кеном и бабушкой Барби. Также они заметили изменения на лице исполнителя.