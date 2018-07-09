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Российский авторынок растёт вопреки повышению цен на автомобили

В РФ растут расценки на бензин, а также на ОСАГО. Однако россиян это не останавливает. Российское население начали интенсивно приобретать авто.

Российский авторынок растёт вопреки повышению цен на автомобили


Высокий спрос на рынке авто продолжается 16 месяцев. В первые шесть месяцев этого года реализовали 849 221 авто (плюс 18,2 процента). В РФ в прошлом месяце продали 156 351 авто. Это на 10,8 процента больше в сравнении с аналогичным периодом прошедшего года. Самыми реализуемыми авто являются представители «АвтоВАЗ». В первые полгода было продано 169 884 авто (+21%). Самой продаваемой моделью данной марки является LADA Vesta (49 635 автомобилей: плюс 43 процента).

Самым популярным все-таки назвали версию Kia Rio (51 558 авто). Между тем марка Kia разместилась в рейтинге на второй позиции, распродав 111 214 транспортных средств. Это на 31 процент больше в сравнении с прошлым годом. Меньше всего было реализовано автомобилей Chrysler, HTM, Brilliance. По продажам упали УАЗ, Chevrolet, Audi. При этом самый низкий показатель наблюдается у Datsun.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 19:30
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