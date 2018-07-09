Рэпер Тимати показал «крутое» черно-белое фото с дочерью

В описании к публикации рэпер Тимати поставил первую букву имени дочери и смайлик в виде красного сердечка. На фотографии певец запечатлён в длинном кожаном плаще, стоя возле большого внедорожника, на руке у него надеты дорогостоящие часы. Из салона автомобиля на заднем плане выходит его дочь с улыбкой на лице. Девочка стоит на ступеньке транспортного средства, одетая в толстовку с изображением черепов и в темные кроссовки.Данная фотография произвела настоящий фурор. Многочисленные поклонники рэпера назвали снимок очень «крутым», отметив, что его дочь даже не понимает, насколько она красиво выглядит. Нашлись также и те, кто отметил, что дочка Тимати похожа на его экс-возлюбленную Алёну Шишкову.