АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Встречи советских космонавтов с НЛО заставили ученых задуматься о существовании внеземной жизни
EUR 73.90 USD 63.12
Курс валют на 07.07.2018

Леонид Агутин порадовал поклонников редким архивным фото в честь Дня семьи

Леонид Агутин порадовал поклонников редким архивным фото в честь Дня семьи. После публикации в Instagram сюжет сразу собрал 130000 лайков и позитивных комментариев.

Певец отметил, что этого его любимые кадры, сделанные во время свадьбы с Анжеликой Варум. Он пожелал фанатам счастья и крепкой любви, после чего они сразу стали рассматривать снимок, сделанный в Венеции. На нем избранница Леонида Агутина поразила людей прекрасным свадебным нарядом, но музыкант решил обойтись без белой рубашки.

Леонид Агутин порадовал поклонников редким архивным фото в честь Дня семьи


Артист просто набросил пиджак на тело, показав подписчикам волосатую грудь. Многие женщины сразу назвали его нежным и брутальным мужчиной, после чего искреннее пожелали паре романтических отношений и творческих успехов.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:45
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Исследование CRISPR воссоздало стадии превращения
Пожилой китаец спас выпавшего из окна ребенка,
Сборная России стала лучшей командой ЧМ-2018 по
Плавающие НЛО над территорией новозеландского
Эвелина Бледанс имеет романтические отношения с
Ученые: В 2051 году люди смогут жить до 650 лет и
На встречу с Владимиром Путиным в Хельсинки Трамп
Максим Топилин, глава Минитруда: Рост пенсий на
Бывший игрок сборной Португалии назвал самый
Российский авторынок растёт вопреки повышению цен
Новосибирец после отказа девушки облил ее мочой и
Рэпер Тимати показал «крутое» черно-белое фото с
Повар-профессионал рассказал, какая соль самая
Поклонники были шокированы неживыми глазами Аллы
В Испании матадор потерял часть скальпа в
Леонид Агутин порадовал поклонников редким
Nissan сообщил про недостоверную информацию
Юлия Барановская опубликовала фото солнечных ванн
Аппарт Parker Solar Probe получил свой
Центробанк : Госрасходы нейтрализуют замедление
Над Северным микрорайоном Воронежа небо
Корвалол и валокордин возглавили список самых
Арбузы и бананы возглавили список моющихся
Правильное питание для мужчин разного возраста
Британская традиция продажи жен из 19 века
На тестах замечено новое кросс-купе версии
В 2022 пары могут зарегистрировать брак в
В США вертолет упал на комплекс таунхаусов
На Урале полицейские пристрелили пса бойцовской
Антон Силуанов: Россияне получат пенсии на 35%
Просмотреть все новости