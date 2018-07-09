Леонид Агутин порадовал поклонников редким архивным фото в честь Дня семьи

Певец отметил, что этого его любимые кадры, сделанные во время свадьбы с Анжеликой Варум. Он пожелал фанатам счастья и крепкой любви, после чего они сразу стали рассматривать снимок, сделанный в Венеции. На нем избранница Леонида Агутина поразила людей прекрасным свадебным нарядом, но музыкант решил обойтись без белой рубашки.Артист просто набросил пиджак на тело, показав подписчикам волосатую грудь. Многие женщины сразу назвали его нежным и брутальным мужчиной, после чего искреннее пожелали паре романтических отношений и творческих успехов.