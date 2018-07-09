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Юлия Барановская опубликовала фото солнечных ванн с детьми

Телеведущая Юлия Барановская выложила в сеть фотографию, на которой она принимает солнечные ванны. Телеведущая провела свой отпуск вместе с детьми на российском курорте Роза Хутор.

Юлия Барановская опубликовала фото солнечных ванн с детьми


Юлия Барановская выложила на своей страничке в Instagram очередную фотографию, на которой она позирует со своими тремя детьми во время принятия солнечных ванн. На снимке семейство выглядит уставшим, но в то же время счастливым.

Телеведущая успела побывать в Сочи на матче Россия – Хорватия, а также на Розе Пик 2320, где ей очень понравилось. Новую фотографию оценили подписчики Юлии Барановской, похвалив её за то, что она стремится проводить с детьми каждую свободную минуту. Поклонники телеведущей пришли в восторг от звезды и её детей. За первые несколько минут данная фотография набрала более 3 тысяч лайков и это далеко не предел.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:30
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