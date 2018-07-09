Юлия Барановская опубликовала фото солнечных ванн с детьми

Юлия Барановская выложила на своей страничке в Instagram очередную фотографию, на которой она позирует со своими тремя детьми во время принятия солнечных ванн. На снимке семейство выглядит уставшим, но в то же время счастливым.Телеведущая успела побывать в Сочи на матче Россия – Хорватия, а также на Розе Пик 2320, где ей очень понравилось. Новую фотографию оценили подписчики Юлии Барановской, похвалив её за то, что она стремится проводить с детьми каждую свободную минуту. Поклонники телеведущей пришли в восторг от звезды и её детей. За первые несколько минут данная фотография набрала более 3 тысяч лайков и это далеко не предел.