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На тестах замечено новое кросс-купе версии Porsche Cayenne Coupe

Немецким премиальным брендом Porsche, подконтрольным концерну Volkswagen, на дорожные тесты выведен новый купеобразный кроссовер версии Porsche Cayenne Coupe. Новинку испытывали на дорогах Штутгарта.

На тестах замечено новое кросс-купе версии Porsche Cayenne Coupe


Новая версия кроссовера на шпионских снимках предстала практически без камуфляжа. Это позволило рассмотреть детали оформления авто. Передняя часть новой версии Porsche Cayenne Coupe не изменилась. Переменам подверглась в данном случае задняя половина авто. На задней двери модели появился спойлер. При этом на бампере установили номерной знак. В подкапотном пространстве кросс-купе расположены 6/8 цилиндровые моторы. Не исключается выход гибридной вариации на 680 л.с.

Новая версия Porsche Cayenne Coupe составит достойную конкуренцию таким версиям, как BMW X6, а также Audi Q8. В свою очередь производство кросс-купе будет налажено в рамках автозавода бренда в Лейпциге. Новое авто дебютирует во второй половине 2018 года.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 17:45
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