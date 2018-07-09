Ученые считают НЛО в США обычными воздушными шарами военных и метеорологов

Данная тема интересовала людей с 50-х годов, а пресса уже тогда стала сообщать сведения о кораблях гуманоидов, прилетающих на нашу планету. Большинство из них были замечены американцами, после чего специалисты предположили, что это обычные земные объекты, которые потом стали темой для поднятий рейтинга изданий.Кроме того, исследователи сами могли делать фото бейсбольных мячей, называя их НЛО. Однако до сих пор ученые не могут объяснить природу феномена, который продолжает проявлять активность в различных уголках мира.