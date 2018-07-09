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Россияне определили версию лучшей операционной системы Windows

Экспертами проведен среди россиян опрос, в результате которого определено мнение пользователей относительно операционных систем Windows. Опросник предлагал гражданам определиться с мнением по лучшей версии ОС настоящего времени.

Условия заключались в выборе из предложенных 5-ти наименований. Результат голосования уже подведен, и указывает на то, что большинство участников отдали свой голос в пользу Windows 7, которая получила предпочтения, выраженные более чем 43% всех опрошенных.
Россияне определили версию лучшей операционной системы Windows


Вторую позицию занимает Windows 10, она считается лучшей разработкой ОС от Microsoft по мнению 38,5% респондентов. Следом расположилась XP, она завоевала предпочтения от 12,4% пользователей. Основная причина ее попадания в рейтинг опроса Россиян - отличная работа ОС на любых модификациях ПК более старого поколения, успешное ее функционирование отмечено на 2-ядерном процессоре с частотой 1 ГГц и 256 МБ ОЗУ. Удобна она и для использования в качестве виртуальной машины, в данном качестве ОС используется многими гражданами.

Четвертая строчка остается за Windows 8.1, набравшей 4,5% голосов. Последнее место отметилось за ОС Vista. Она преодолела отметку в 1%. Как считают эксперты, в данном случае не стоит удивляться, работает она хуже «семерки», менее стабильна, да и новшеств по сравнению с XP практически нет. Здесь можно учесть плюсом только адаптацию под ноутбуки, а так же более или менее привлекательный интерфейс.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 17:15
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