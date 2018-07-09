Дэвид Бекхэм не сомневается в дальнейшем успехе британских спортсменов

Знаменитость отметил, что такой подъем спорта стал визитной карточкой страны, а также был рад победе футболистов над шведской командой. Дэвид Бекхем выиграл пари у Ибрагимовича, после чего смог насладиться ужином в ресторане с отличным вином.Подписчики согласились с мнением кумира, потому что сами уже не сомневаются в дальнейших успехах британцев. Некоторые лица считают, что еще рано радоваться, потому что одна игра не может гарантировать футболистам успех на ЧМ.