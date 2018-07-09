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Дэвид Бекхэм не сомневается в дальнейшем успехе британских спортсменов

Дэвид Бекхэм не сомневается в дальнейшем успехе британских спортсменов. Он решил поделиться своими мыслями с подписчиками в Instagram.

Знаменитость отметил, что такой подъем спорта стал визитной карточкой страны, а также был рад победе футболистов над шведской командой. Дэвид Бекхем выиграл пари у Ибрагимовича, после чего смог насладиться ужином в ресторане с отличным вином.

Дэвид Бекхэм не сомневается в дальнейшем успехе британских спортсменов


Подписчики согласились с мнением кумира, потому что сами уже не сомневаются в дальнейших успехах британцев. Некоторые лица считают, что еще рано радоваться, потому что одна игра не может гарантировать футболистам успех на ЧМ.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:00
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