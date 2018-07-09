Хейтеры уверены, что эволюция не затронула «искусственную» Ольгу Бузову

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 8 Июл 2018 в 10:08 PDT

Хетйеры отмечают, что Бузова стала однообразной и скучной и призывают звезду повзрослеть и переценить свои ценности. В обратном случае, злопыхатели предрекают ей одиночество, несмотря ан все попытки Бузовой найти хотя бы жениха, не говоря уж о муже.Подписчики называют Бузову «одноклеточной» и убеждены, что эволюция прошла мимо Ольги с ее искусственной внешностью.В последнее время Instagram певицы заполнен в основном «бестолковыми» роликами, в которых поведение звезды выглядит глупо и странно., - написали хейтеры после очередного «тупого» видео.