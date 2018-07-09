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Хейтеры уверены, что эволюция не затронула «искусственную» Ольгу Бузову

Уже не раз пользователи отмечали, что популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова перестала быт интересной публике, но раньше она была скромной и милой, а сейчас просто заваливает Сеть развратными фото, едой и прочим.

Хетйеры отмечают, что Бузова стала однообразной и скучной и призывают звезду повзрослеть и переценить свои ценности. В обратном случае, злопыхатели предрекают ей одиночество, несмотря ан все попытки Бузовой найти хотя бы жениха, не говоря уж о муже.

Хейтеры уверены, что эволюция не затронула «искусственную» Ольгу Бузову

Подписчики называют Бузову «одноклеточной» и убеждены, что эволюция прошла мимо Ольги с ее искусственной внешностью.

В последнее время Instagram певицы заполнен в основном «бестолковыми» роликами, в которых поведение звезды выглядит глупо и странно.

«От тебя тошнит уже! Вот эта вот наигранность на видео и в «сторис» так и призывает рвоту! Ты свинья одноклеточная!», - написали хейтеры после очередного «тупого» видео.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:35
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