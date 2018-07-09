Хейтеры уверены, что эволюция не затронула «искусственную» Ольгу Бузову
Уже не раз пользователи отмечали, что популярная ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова перестала быт интересной публике, но раньше она была скромной и милой, а сейчас просто заваливает Сеть развратными фото, едой и прочим.
Хетйеры отмечают, что Бузова стала однообразной и скучной и призывают звезду повзрослеть и переценить свои ценности. В обратном случае, злопыхатели предрекают ей одиночество, несмотря ан все попытки Бузовой найти хотя бы жениха, не говоря уж о муже.
Подписчики называют Бузову «одноклеточной» и убеждены, что эволюция прошла мимо Ольги с ее искусственной внешностью.
В последнее время Instagram певицы заполнен в основном «бестолковыми» роликами, в которых поведение звезды выглядит глупо и странно.
«От тебя тошнит уже! Вот эта вот наигранность на видео и в «сторис» так и призывает рвоту! Ты свинья одноклеточная!», - написали хейтеры после очередного «тупого» видео.
Хетйеры отмечают, что Бузова стала однообразной и скучной и призывают звезду повзрослеть и переценить свои ценности. В обратном случае, злопыхатели предрекают ей одиночество, несмотря ан все попытки Бузовой найти хотя бы жениха, не говоря уж о муже.
Подписчики называют Бузову «одноклеточной» и убеждены, что эволюция прошла мимо Ольги с ее искусственной внешностью.
В последнее время Instagram певицы заполнен в основном «бестолковыми» роликами, в которых поведение звезды выглядит глупо и странно.
«От тебя тошнит уже! Вот эта вот наигранность на видео и в «сторис» так и призывает рвоту! Ты свинья одноклеточная!», - написали хейтеры после очередного «тупого» видео.