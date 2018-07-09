Ученые собираются научиться восстанавливать младенческую память

Такие же младенческие провалы в памяти являются характерными для мышей, поэтому причина не ограничивается только человеческими явлениями. Учёные тренировали младенцев-мышей, заставляя грызунов запомнить определенный момент. Мыши забыли про полученную информацию через 15 дней. Это аналогично времени потери человеческих воспоминаний о младенчестве. У подопытных на втором этапе отметили специфические нейроны, которые активны в гиппокампе. Ученые после потери памяти стимулировали тегированные нейроны при помощи оптогенетического метода, заставляя грызунов восстановить утраченные обрывки воспоминаний.Опыты показали, что из головного мозга ничего полностью не стирается. Подвергая стимуляции особые нейроны, воссоздаются старые события. При этом эффективность метода достигает 70%.