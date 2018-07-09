Плодовитая Ольга Бузова записала три новых трека за два дня

Ни для кого из преданных поклонников творчества Ольги не является секретом то, что с тех пор, как она решила заняться сольной карьерой, «поставщиком» большей части ее песен, которые в итоге стали хитом, является известный рэп-музыкант Роман Бестселлер.Именно объединение с рэпером повлияло на то, что мир услышал популярнейшую на сегодняшний день музыкальную композицию под названием «Мало половин». Недавно Ольга исполнила гимн «Чемпион» накануне Чемпионата мира 2018, написанную Романом Мясниковым. Аранжировкой же большинства хитов Бузовой занимается именно Бестселлер.На данный момент Ольга проживает на два государства. Будние дни поющая телеведущая проводит в Италии, где уже начал проходить съемочный процесс нового телешоу «Замуж за Бузову». Выходные же дни исполнительница проводит в России, где за два дня знаменитость всеми возможными способами пытается наверстать упущенное время.По-видимому, этим и объясняется подобная спешка знаменитости в звукозаписывающей студии. Ведь не тайна, что буквально каждая композиция Ольги Бузовой вызывает восторг у ее преданных поклонников. Буквально каждый фанат поющей телеведущей считает ее самой лучшей, а каждую ее песню - хитовой и долгожданной.Как бы то ни было, но не все пользователи социальных сетей разделяют мнение фанатов Бузовой. Многие из недоброжелателей Ольги открыто заявляют, что синглы певицы откровенно слабые, а у самой знаменитости и вовсе отсутствует голос.Впрочем, этот момент никогда не останавливал поющую телеведущую. Ведь на сегодняшний день Ольга уже записывает второй собственный сольный альбом. По словам самой Бузовой, ей нравиться радовать своих верных фанатов и злить многих злопыхателей.