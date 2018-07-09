СМИ: Михаил Задорнов умер из-за своего увлечения язычеством

Во время жизни знаменитость высказывал различные гипотезы, касающиеся истории славян, после чего часто становился объектом для критики со стороны ученых. Кроме того, он действительно увлекался идолами, упоминая о древних обрядах и часто делая селфи вместе с символами язычества.Священник отметил, что его религия считает многобожие большим грехом, так что вера могла погубить Михаила Задорнова, который только перед кончиной решил покаяться и отречься от своих убеждений.