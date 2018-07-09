Ученые нашли доказательства вулканической деятельности под ледником Антарктиды
Исследователи Антарктиды считают, что под ледяным щитом на западе континента развивается бурная вулканическая активность. Из-за деятельности вулкана, по словам специалистов, один из самых больших ледников Пайн-Айленд в прошлом году откололся от щита и сейчас он ежегодно преодолевает расстояние в один километр.
Кроме того, о скрытой вулканической деятельности может говорить присутствие повышенной концентрации неона, гелия и ксенона в водах, омывающих Исландию. Эти продукты часто сопровождают вулканические выбросы, они повышают температуру и заставляют быстрее таять лед.
Климатологи с каждым годом наблюдают ускорение роста уровня океанских вод. На это может влиять не только глобальное потепление, но совокупность множества факторов.
Так, причина таяния ледяного щита в Антарктиде может скрываться под ним. Однако толща льда не позволяет проникнуть к самому континенту, поэтому специалистам приходится искать косвенные этому явлению доказательства.
Ученые отмечают, что последствия от повышения температуры уже добрались до Исландии. За прошедшие несколько лет жара разрушила прибрежную часть острова.
Кроме того, о скрытой вулканической деятельности может говорить присутствие повышенной концентрации неона, гелия и ксенона в водах, омывающих Исландию. Эти продукты часто сопровождают вулканические выбросы, они повышают температуру и заставляют быстрее таять лед.
Климатологи с каждым годом наблюдают ускорение роста уровня океанских вод. На это может влиять не только глобальное потепление, но совокупность множества факторов.
Так, причина таяния ледяного щита в Антарктиде может скрываться под ним. Однако толща льда не позволяет проникнуть к самому континенту, поэтому специалистам приходится искать косвенные этому явлению доказательства.
Ученые отмечают, что последствия от повышения температуры уже добрались до Исландии. За прошедшие несколько лет жара разрушила прибрежную часть острова.
Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 16:30