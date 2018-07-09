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Ученые нашли доказательства вулканической деятельности под ледником Антарктиды

Исследователи Антарктиды считают, что под ледяным щитом на западе континента развивается бурная вулканическая активность. Из-за деятельности вулкана, по словам специалистов, один из самых больших ледников Пайн-Айленд в прошлом году откололся от щита и сейчас он ежегодно преодолевает расстояние в один километр.

Кроме того, о скрытой вулканической деятельности может говорить присутствие повышенной концентрации неона, гелия и ксенона в водах, омывающих Исландию. Эти продукты часто сопровождают вулканические выбросы, они повышают температуру и заставляют быстрее таять лед.

Ученые нашли доказательства вулканической деятельности под ледником Антарктиды


Климатологи с каждым годом наблюдают ускорение роста уровня океанских вод. На это может влиять не только глобальное потепление, но совокупность множества факторов.

Так, причина таяния ледяного щита в Антарктиде может скрываться под ним. Однако толща льда не позволяет проникнуть к самому континенту, поэтому специалистам приходится искать косвенные этому явлению доказательства.

Ученые отмечают, что последствия от повышения температуры уже добрались до Исландии. За прошедшие несколько лет жара разрушила прибрежную часть острова.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 16:30
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