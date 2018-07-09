Ученые нашли доказательства вулканической деятельности под ледником Антарктиды

Кроме того, о скрытой вулканической деятельности может говорить присутствие повышенной концентрации неона, гелия и ксенона в водах, омывающих Исландию. Эти продукты часто сопровождают вулканические выбросы, они повышают температуру и заставляют быстрее таять лед.Климатологи с каждым годом наблюдают ускорение роста уровня океанских вод. На это может влиять не только глобальное потепление, но совокупность множества факторов.Так, причина таяния ледяного щита в Антарктиде может скрываться под ним. Однако толща льда не позволяет проникнуть к самому континенту, поэтому специалистам приходится искать косвенные этому явлению доказательства.Ученые отмечают, что последствия от повышения температуры уже добрались до Исландии. За прошедшие несколько лет жара разрушила прибрежную часть острова.