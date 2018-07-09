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Составлен рейтинг наиболее выгодных для перепродажи авто

Экспертами проанализирован российский вторичный авторынок, а также составлен рейтинг самых выгодных транспортных средств для перепродажи.

Составлен рейтинг наиболее выгодных для перепродажи авто


В свою очередь за основу были взяты транспортные средства возрастом около трёх лет, а также по цене, которая превышает 1,5 млн руб. В ТОП первенство получила немецкая версия спорткара Porsche Cayman, поднявшаяся посте трёх лет эксплуатации в цене на 11 процентов до 2,695 млн руб. При этом важную роль в увеличении стоимости сыграла стабилизация рубля. Эксперты отметили, что пробег трехлетних авто составляет 10-15 тыс км. При этом состояние авто является практически новым. На второй позиции оказался корейский Hyundai Santa Fe (минус 6%). Тройку ТОП замыкает Lexus NX (минус 10%).

Также в рейтинг вошла KIA Sorento третьего поколения (-10%), Chevrolet Tahoe четвёртой генерации (-16%). Специалисты выделили авто, которые отличаются высокой остаточной стоимостью (Renault Logan, Suzuki VItara, Mazda CX-5).
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:00
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