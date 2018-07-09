Анастасия Волочкова вместо фирменного шпагата показала поклонникам свои прыжки через костер

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 7 Июл 2018 в 1:50 PDT

Звезда решила показать сюжет, позируя на фоне природы, надев на голову венок из трав, после чего вечером решила вспомнить языческие традиции Ивана Купала. Анастасия Волочкова отметила, что поддерживала российских футболистов во время матча с хорватами, но подписчики негативно отнеслись к сюжету и стали писать много нелестных сообщений в адрес артистки.Ей пришлось срочно отключать чат, чтобы не видеть посты недоброжелателей. Многие люди были разочарованы неудачными прыжками знаменитости, после чего даже обвинили ее в поражении спортсменов.