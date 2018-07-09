Ольга Бузова тяготеет к романтике, а Полина Гагарина - к удобству: цветочный принт в образах знаменитостей

К примеру, певица Полина Гагарина предпочитает удобство и умело сочетает одежду в цветочки с нейтральными тонами обуви и аксессуаров.Беременная звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич удачно подобрала наряд для блондинки – белое платье в желтые цветы и даже чехол телефона у молодой женщины в модных желтых тонах.Ольга Бузова также является поклонницей цветочных мотивов, но выбирает для себя рисунки в пастельных тонах, которые придают ее образу романтичности.Коллега Бузовой по «Дому-2» Ксения Бородина не боится сочетать в своей одежде яркую палитру, и смело надевает летний комбинезон с растительным рисунком синего, красного, черного и желтого цвета. В такой одежде Ксения выглядит ярко и свежо.