Экс-участницу «Дома-2» Дарью Пынзарь обвинили в злоупотреблении фотошопом

Публикация от Darya Pinzar (@darya_pinzar86) 8 Июл 2018 в 10:44 PDT

Ни для кого из преданных поклонников семейства Пынзарей не является секретом то, что на сегодняшний день Дарья вместе с любимым супругом Сергеем и детьми проживают в Турции откуда и делятся с фанатами яркими фотографиями, видеозаписями и сториз.По словам бывших звезд прославленной телестройки, в Турции они начали развивать собственный бизнес. Как бы то ни было, но при плотном рабочем графике Дарья и Сергей не упускают возможности насладиться невероятной погодой и теплым морем.Каждый день обворожительная блондинка радует своих верных фанатов свежими фотографиями и роликами. На данный момент на страничку Дарьи в социальной сети Инстаграм подписано больше 3 миллионов людей.Несколько дней назад экс-участница «Дома-2» обнародовала в личном микроблоге свежий снимок, на котором Дарья запечатлена в раздельном бикини розового цвета. В руках девушка держит напиток, которым прикрывает свой живот.Верные поклонники блондинки тут же принялись просто-таки забрасывать свою любимицу приятными словами. Не тайна, что Дарья всегда пользовалась особенным успехом и популярностью у огромнейшего количества пользователей социальной сети, ведь многие из них хорошо помнят девушку по эфирам реалити-шоу.Несмотря на любовь многих фолловеров, у Дарьи, как и у любой другой звезды, есть недоброжелатели, которые постоянно критикуют ее. Новая фотография девушки не стала исключением. Один за другим хейтеры начали писать, что экс-звезда «Дома-2» на самом деле не такая красивая, как хочет казаться на своих снимках.Некоторые злопыхатели обратили внимание и на фигуру Пынзарь. По словам недоброжелателей, Дарья чересчур злоупотребляет фоторедакторами и фильтрами.