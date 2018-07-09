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Экс-участницу «Дома-2» Дарью Пынзарь обвинили в злоупотреблении фотошопом

Бывшую участницу скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Дарью Пынзарь недоброжелатели обвинили в злоупотреблении фоторедактором.

Ни для кого из преданных поклонников семейства Пынзарей не является секретом то, что на сегодняшний день Дарья вместе с любимым супругом Сергеем и детьми проживают в Турции откуда и делятся с фанатами яркими фотографиями, видеозаписями и сториз.

Экс-участницу «Дома-2» Дарью Пынзарь обвинили в злоупотреблении фотошопом

По словам бывших звезд прославленной телестройки, в Турции они начали развивать собственный бизнес. Как бы то ни было, но при плотном рабочем графике Дарья и Сергей не упускают возможности насладиться невероятной погодой и теплым морем.

Каждый день обворожительная блондинка радует своих верных фанатов свежими фотографиями и роликами. На данный момент на страничку Дарьи в социальной сети Инстаграм подписано больше 3 миллионов людей.

Несколько дней назад экс-участница «Дома-2» обнародовала в личном микроблоге свежий снимок, на котором Дарья запечатлена в раздельном бикини розового цвета. В руках девушка держит напиток, которым прикрывает свой живот.

Верные поклонники блондинки тут же принялись просто-таки забрасывать свою любимицу приятными словами. Не тайна, что Дарья всегда пользовалась особенным успехом и популярностью у огромнейшего количества пользователей социальной сети, ведь многие из них хорошо помнят девушку по эфирам реалити-шоу.

Экс-участницу «Дома-2» Дарью Пынзарь обвинили в злоупотреблении фотошопом

Несмотря на любовь многих фолловеров, у Дарьи, как и у любой другой звезды, есть недоброжелатели, которые постоянно критикуют ее. Новая фотография девушки не стала исключением. Один за другим хейтеры начали писать, что экс-звезда «Дома-2» на самом деле не такая красивая, как хочет казаться на своих снимках.

Некоторые злопыхатели обратили внимание и на фигуру Пынзарь. По словам недоброжелателей, Дарья чересчур злоупотребляет фоторедакторами и фильтрами.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:37
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