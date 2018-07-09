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Тунгусский метеорит был потерпевшим крушение НЛО – Исследователи

До сих пор ученые не могут раскрыть тайну Тунгусского метеорита, но исследователи имеют свою версию события. Они считают, что это был потерпевший крушение НЛО, аргументируя свои слова результатами исследования.

Прежде всего, взрыв мог произойти из-за ядерного оружия, которое пришельцы имели на своем корабле. Также их технология могла использовать такое топливо или вещество, ставшее причиной катастрофы. На месте падения эксперты нашли образцы пыли, имеющейся на ядерных полигонах.

Тунгусский метеорит был потерпевшим крушение НЛО – Исследователи


Также в этом месте лежали куски редких металлов, являющихся частями НЛО. После аварии растения стали мутантами, напоминая внешним видом своих собратьев в Японии. Пока уфологи не желают признавать гипотезу ученых из-за сбора новых доказательств.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:58
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