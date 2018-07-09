Тунгусский метеорит был потерпевшим крушение НЛО – Исследователи

Прежде всего, взрыв мог произойти из-за ядерного оружия, которое пришельцы имели на своем корабле. Также их технология могла использовать такое топливо или вещество, ставшее причиной катастрофы. На месте падения эксперты нашли образцы пыли, имеющейся на ядерных полигонах.Также в этом месте лежали куски редких металлов, являющихся частями НЛО. После аварии растения стали мутантами, напоминая внешним видом своих собратьев в Японии. Пока уфологи не желают признавать гипотезу ученых из-за сбора новых доказательств.