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Сергей Глушко удивил поклонников мини-плавками на фото в Instagram

Супруг Наташи Королевой не стесняется показывать поклонникам свою великолепную фигуру, вызывающую восхищение у женщин. Сейчас Сергей Глушко удивил их мини-плавками на фото в Instagram, став объектом для дискуссии в сетях.

Он позировал перед камерами после выхода из бассейна, после чего подписчицы были в восторге от обнаженного тела звезды, покрытого каплями воды. Они назвали Сергея Глушко Аполлоном, написав много лестных комментариев по поводу его отличной физической формы.

Сергей Глушко удивил поклонников мини-плавками на фото в Instagram


Мужская аудитория обратила внимание, что купальные принадлежности еле закрывают пикантные места знаменитости. Некоторые лица посчитали сюжет неприличным, отметив, что можно было надеть другие трусы. Сам стриптизер не обращает внимания на выпады недоброжелателей, а также охотно раскрывает фанатам секреты ухода за внешним видом.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:15
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