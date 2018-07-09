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Очередным «Холостяком» стал друг Дмитрия Тарасова

Популярный блогер Амиран Сардаров решил создать свой проект шоу «Холостяк» в виде пародии на известную передачу канала ТНТ.

В реалити-шоу «Хачу невесту» Амиран занят поисками спутницы жизни, а помогают ему его друзья.

Очередным «Холостяком» стал друг Дмитрия Тарасова

Примечательно, что в отличие от оригинала, в пародии Сардаров не придерживается серьезной цензуры и в его шоу достаточно ругани, интриг и страстей и всего остального, что так любят телезрители.

Сюжет шоу «Хачу невесту» в целом не отличается от «Холостяка». В нем молодой человек подыскивает себе невесту, отправляясь с ними на свидания, после чего некоторые отправляются домой.

Очередным «Холостяком» стал друг Дмитрия Тарасова

Выбирать невесту Амирану Сардарову помогают его друзья: рэпер T-Killah, актриса Валерия Дергилева, актер Евгений Куликов и другие.

Очередным «Холостяком» стал друг Дмитрия Тарасова

Напомним, что Амиран один из близких друзей экс-супруга Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова, который обладает немалым опытом в способности жениться. Нынешняя супруга Тарасова Анастасия Костенко уже третья на счету спортсмена.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:14
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