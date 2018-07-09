Очередным «Холостяком» стал друг Дмитрия Тарасова

Публикация от Амиран Сардаров (@amiran495) 8 Июл 2018 в 3:09 PDT

В реалити-шоу «Хачу невесту» Амиран занят поисками спутницы жизни, а помогают ему его друзья.Примечательно, что в отличие от оригинала, в пародии Сардаров не придерживается серьезной цензуры и в его шоу достаточно ругани, интриг и страстей и всего остального, что так любят телезрители.Сюжет шоу «Хачу невесту» в целом не отличается от «Холостяка». В нем молодой человек подыскивает себе невесту, отправляясь с ними на свидания, после чего некоторые отправляются домой.Выбирать невесту Амирану Сардарову помогают его друзья: рэпер T-Killah, актриса Валерия Дергилева, актер Евгений Куликов и другие.Напомним, что Амиран один из близких друзей экс-супруга Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова, который обладает немалым опытом в способности жениться. Нынешняя супруга Тарасова Анастасия Костенко уже третья на счету спортсмена.