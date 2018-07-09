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Филипп Киркоров насмешил поклонников своим видом без грима на фото в Instagram

Певец опубликовал новое фото в Instagram, насмешившее его поклонником. На нем Филипп Киркоров без грима плавает в бассейне, позируя перед камерой в купальных плавках.

Исполнитель наслаждается отдыхом в Лас-Вегасе, но подписчики даже не ожидали, что он может преподнести им такой сюрприз. Некоторые лица обратили внимание на недовольное выражение лица Филиппа Киркорова, не ожидавшего, что он окажется в объективе камеры.

Филипп Киркоров насмешил поклонников своим видом без грима на фото в Instagram


Однако знаменитость решил показать сюжет пользователям сетей, ставших шутить о его матрасе, который может утонуть. Многие люди позитивно отнеслись к внешнему виду артиста, который стал простым человеком без лишнего макияжа и пафоса.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:45
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