Филипп Киркоров насмешил поклонников своим видом без грима на фото в Instagram

Исполнитель наслаждается отдыхом в Лас-Вегасе, но подписчики даже не ожидали, что он может преподнести им такой сюрприз. Некоторые лица обратили внимание на недовольное выражение лица Филиппа Киркорова, не ожидавшего, что он окажется в объективе камеры.Однако знаменитость решил показать сюжет пользователям сетей, ставших шутить о его матрасе, который может утонуть. Многие люди позитивно отнеслись к внешнему виду артиста, который стал простым человеком без лишнего макияжа и пафоса.