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Родственных осам насекомых назвали в честь пришельца из фильма «Чужой»

Новый вид наездников ученые назвали в честь ксеноморфов — вымышленной расы инопланетных хищников из франшизы «Чужие». Подобно ксеноморфам наездники откладывают яйца в жертву с помощью большого яйцеклада. После рождения личинка начинает развиваться за счет жизненных ресурсов хозяина, в конечном счете, убивая его.

Всего было найдено три новых вида наездников, всех их обнаружили на территории Австралии. Новые виды ученые отнесли к роду Dolichogenidea, паразитируют они в основном на бабочках.

Родственных осам насекомых назвали в честь пришельца из фильма «Чужой»


Одного из наездников назвали D. finchi, такое имя он получил от дедушки одного из авторов научной работы Александра Финча. Второй вид наездников за средний размер яйцеклада получил название D. mediocaudata. И, наконец, обладателя самого крупного и устрашающего яйцеклада назвали в честь ксеноморфов — D. xenomorph.

По словам исследователей, наездника назвали ксеноморфом не только по причине большого яйцеклада. Весь его внешний вид напоминает Чужого, он имеет такой же черный блестящий окрас и странные черты тела. Самки этого вида в основном откладывают яйца в гусениц, питающихся эвкалиптом.

Стоит отметить, что авторы расы ксеноморфов при создании Чужого сами вдохновлялись наездниками и другими паразитоидами.
 
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Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 15:00
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