Родственных осам насекомых назвали в честь пришельца из фильма «Чужой»

Всего было найдено три новых вида наездников, всех их обнаружили на территории Австралии. Новые виды ученые отнесли к роду, паразитируют они в основном на бабочках.Одного из наездников назвали, такое имя он получил от дедушки одного из авторов научной работы Александра Финча. Второй вид наездников за средний размер яйцеклада получил название. И, наконец, обладателя самого крупного и устрашающего яйцеклада назвали в честь ксеноморфов —По словам исследователей, наездника назвали ксеноморфом не только по причине большого яйцеклада. Весь его внешний вид напоминает Чужого, он имеет такой же черный блестящий окрас и странные черты тела. Самки этого вида в основном откладывают яйца в гусениц, питающихся эвкалиптом.Стоит отметить, что авторы расы ксеноморфов при создании Чужого сами вдохновлялись наездниками и другими паразитоидами.