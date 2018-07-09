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В Бразилии в ночном небе заметили огромную вспышку

На территории Бразилии очевидцы в ночном небе заметили огромную вспышку. Данный инцидент зафиксировали в Рио-Гранде-ду-Норте. Как стало известно, неопознанный объект довольно быстро менял своё направление над океаном.

В Бразилии в ночном небе заметили огромную вспышку


Данная вспышка была замечена седьмого июля текущего года приблизительно в одиннадцать часов вечера. Свидетелями данного явления стали жители таких городов, как: Северано, Ассу, Барауны, Моссоро, Ария Бранка. Из полученных источников стало известно, что вначале появился огненный шар. Во время своего полёта он поменял своё направление, а потом упал в океан.



Один из очевидцев сообщает, что он ясно видел данный объект на пляже Сан-Кристовао. В свою очередь падающий объект освещал все море. По словам очевидца, ему показалось, что в небе произошёл взрыв какого-то объекта.
 
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Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:30
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