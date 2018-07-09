Анджелина Джоли стала виновницей скандала в королевской семье после посещения праздничного мероприятия
Актриса решила посетить праздничное мероприятие и стала виновницей скандала в королевской семье. Визит Анджелины Джоли к супруге принца Чарльза разозлил Кейт Миддлтон.
Звезда давно дружит с этой особой, помогающей ей приблизиться к королеве Елизавете и удовлетворить честолюбивые амбиции. Сама Анджелина Джоли мечтает о дружбе с членами королевской династии, но герцогиня Кембриджская негативно относится к столь теплым отношениям между женщинами
Камилла Паркер-Боулз всегда говорила журналистам о своем недовольстве выбором принцев. Она считала, что только аристократки могут стать избранницами членов королевской семьи, а потом часто причиняла неприятности обычной Кейт Миддлтон и Меган Маркл.