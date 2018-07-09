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Backstage c невероятно красивой фотосессии привлекательной экс-участницы «Дома-2» Евгении Феофилактовой

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова поделилась со своими подписчиками невероятно красивым видеороликом.

Несмотря на то, что девушка уже давно не является участницей прославленной телестройки, за ее личной жизнью по-прежнему продолжают активно наблюдать многочисленные зрители проекта.

Backstage c невероятно красивой фотосессии привлекательной экс-участницы «Дома-2» Евгении Феофилактовой

Каждый день Евгения радует своих преданных поклонников, наполняя свой личный микроблог свежими фотографиями, видеозаписями и сториз, некоторые из которых попросту взрывают Сеть.

На днях Феофилактова обнародовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый ролик, на кадрах которого запечатлен процесс невероятно красивой фотосъемки.

«Спасибо за очень нежное видео талантливому Тагир Талибову!», - написала бывшая звезда телепроекта «Дом-2».

Нужно сказать, что видео очень понравилось огромнейшему количеству пользователей социальной сети, ведь за считанные дни его посмотрели больше 81 тысяч раз. Многие же верные фанаты Евгении Феофилактовой просто-таки забросали свою любимицу приятными комментариями.

Backstage c невероятно красивой фотосессии привлекательной экс-участницы «Дома-2» Евгении Феофилактовой

«Женечка, какая ты молодец! Ты сама себя сделала! Помню, когда ты пришла на «Дом-2» ты всегда старалась быть не похожей на всех! Я безумно счастлива за тебя!», «Какая ты все-таки шикарная! Так держать!», «Жень, ты такая красивая и нежная! Богиня красоты просто! А Гусев без тебя таким некрасивым стал..», - пишут в Сети под свежим видеороликом Евгении Феофилактовой.

Стоит напомнить, что 2 года назад Женя официально рассталась со своим теперь уже бывшим супругом Антоном Гусевым. Не так давно у блондинки появился новый молодой человек, у которого на сегодняшний день Феофилактова и проживает вместе с 6-летним сыном Даниэлем.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:53
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