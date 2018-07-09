Backstage c невероятно красивой фотосессии привлекательной экс-участницы «Дома-2» Евгении Феофилактовой

«Спасибо за очень нежное видео талантливому Тагир Талибову!», - написала бывшая звезда телепроекта «Дом-2».

«Женечка, какая ты молодец! Ты сама себя сделала! Помню, когда ты пришла на «Дом-2» ты всегда старалась быть не похожей на всех! Я безумно счастлива за тебя!», «Какая ты все-таки шикарная! Так держать!», «Жень, ты такая красивая и нежная! Богиня красоты просто! А Гусев без тебя таким некрасивым стал..», - пишут в Сети под свежим видеороликом Евгении Феофилактовой.

Публикация от FEOFILAKTOVA EVGENIYA (@evgeniyafeofilaktova) 1 Июл 2018 в 3:01 PDT

Несмотря на то, что девушка уже давно не является участницей прославленной телестройки, за ее личной жизнью по-прежнему продолжают активно наблюдать многочисленные зрители проекта.Каждый день Евгения радует своих преданных поклонников, наполняя свой личный микроблог свежими фотографиями, видеозаписями и сториз, некоторые из которых попросту взрывают Сеть.На днях Феофилактова обнародовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый ролик, на кадрах которого запечатлен процесс невероятно красивой фотосъемки.Нужно сказать, что видео очень понравилось огромнейшему количеству пользователей социальной сети, ведь за считанные дни его посмотрели больше 81 тысяч раз. Многие же верные фанаты Евгении Феофилактовой просто-таки забросали свою любимицу приятными комментариями.Стоит напомнить, что 2 года назад Женя официально рассталась со своим теперь уже бывшим супругом Антоном Гусевым. Не так давно у блондинки появился новый молодой человек, у которого на сегодняшний день Феофилактова и проживает вместе с 6-летним сыном Даниэлем.