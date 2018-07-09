Passat стал самым популярным автомобилем Volkswagen с пробегом в России

За январь-май этого года на территории РФ было реализовано 78 058 подержанных авто. Это на 4,6 процента больше показателей годичной давности. Среди российских автолюбителей самым популярным оказался автомобиль Volkswagen Passat. Данные авто реализовали в количестве 19 654 единиц (+5%). Второе место досталось Volkswagen Polo (16 985 авто; плюс 16,6%). Тройку ТОП самых распространенных подержанных транспортных средств немецкого концерна Volkswagen закрывает Volkswagen Golf (9 815 авто; минус 5,6%).Далее в рейтинге значатся Volkswagen Tiguan (8 480 авто; плюс 28%), Touareg (7 227 авто; плюс 2,3%). Из информации, предоставленной аналитиками, среди российских автомобилистов немецкий автобренд Volkswagen является очень популярным.