Избранницей Джастина Бибера стала американская модель Хейли Болуин
Журналисты узнали, что певец решил попрощаться с холостой жизнью и готовится к свадьбе. Избранницей Джастина Бибера стала американская модель Хейли Болуин.
Девушка является родственницей Алека Болдуина и родилась в семье брата актера Стивена, тоже выбравшего для себя такую профессию. Несмотря на молодость, 24-летняя модель уже заключила контракт со многими брендами и сотрудничает с известными компаниями.
Джастин Бибер уже сделал ей предложение во время отдыха на Багамах. Событие произошло в дорогом ресторане, но пара только сейчас решила сообщить о своей помолвке.