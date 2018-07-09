Избранницей Джастина Бибера стала американская модель Хейли Болуин

Девушка является родственницей Алека Болдуина и родилась в семье брата актера Стивена, тоже выбравшего для себя такую профессию. Несмотря на молодость, 24-летняя модель уже заключила контракт со многими брендами и сотрудничает с известными компаниями.Джастин Бибер уже сделал ей предложение во время отдыха на Багамах. Событие произошло в дорогом ресторане, но пара только сейчас решила сообщить о своей помолвке.