Беременная певица Нюша порадовала поклонников трогательным фото в Instagram

В сюжете исполнительница сидела рядом с избранником Игорем Сивовым, который нежно обнимал за плечи будущую маму и поддерживал рукой ее живот. Пока певица Нюша не хочет говорить о своей личной жизни, а также скрывает от подписчиков пол будущего малыша.Артистка отметила, что этот день всегда был для нее самым особенным, после чего пожелала пользователям сетей счастья. Она хочет, чтобы все люди ценили отношения с близкими людьми. Фанаты сразу ответили знаменитости, написав много позитивных комментариев. Многие коллеги знаменитости тоже приняли участие в флешмобе и показали свои сюжеты.