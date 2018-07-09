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Беременная певица Нюша порадовала поклонников трогательным фото в Instagram

Беременная певица Нюша порадовала поклонников трогательным фото в Instagram. Звезда поздравила их с Днем Семьи, получив много лестных комплиментов в свой адрес.

В сюжете исполнительница сидела рядом с избранником Игорем Сивовым, который нежно обнимал за плечи будущую маму и поддерживал рукой ее живот. Пока певица Нюша не хочет говорить о своей личной жизни, а также скрывает от подписчиков пол будущего малыша.

Беременная певица Нюша порадовала поклонников трогательным фото в Instagram


Артистка отметила, что этот день всегда был для нее самым особенным, после чего пожелала пользователям сетей счастья. Она хочет, чтобы все люди ценили отношения с близкими людьми. Фанаты сразу ответили знаменитости, написав много позитивных комментариев. Многие коллеги знаменитости тоже приняли участие в флешмобе и показали свои сюжеты.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:30
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