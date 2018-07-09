Беременная певица Нюша порадовала поклонников трогательным фото в Instagram
Беременная певица Нюша порадовала поклонников трогательным фото в Instagram. Звезда поздравила их с Днем Семьи, получив много лестных комплиментов в свой адрес.
В сюжете исполнительница сидела рядом с избранником Игорем Сивовым, который нежно обнимал за плечи будущую маму и поддерживал рукой ее живот. Пока певица Нюша не хочет говорить о своей личной жизни, а также скрывает от подписчиков пол будущего малыша.
Артистка отметила, что этот день всегда был для нее самым особенным, после чего пожелала пользователям сетей счастья. Она хочет, чтобы все люди ценили отношения с близкими людьми. Фанаты сразу ответили знаменитости, написав много позитивных комментариев. Многие коллеги знаменитости тоже приняли участие в флешмобе и показали свои сюжеты.