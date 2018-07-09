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Елена Темникова во время отпуска читает книги из личной библиотеки

Поклонники певицы были удивлены, заметив новое фото в Instagram. Елена Темникова во время отпуска читает книги из личной библиотеки, всегда беря ее с собой.

Сейчас исполнительница наслаждается отдыхом на греческом берегу и часто радует подписчиков интересными сюжетами, однако литература стала для нее способом расслабиться и успокоить мысли. Елена Темникова в восторге от женских романов Гузели Яхиной, а также с удовольствием читала рассказы Александра Цыпкина, посвященные реальной жизни. Звезда увлечена книгой Марка Мэнсона, а подписчики стали восхищаться необычным хобби своего кумира.

Елена Темникова во время отпуска читает книги из личной библиотеки


Они поблагодарили артистку за интересную информацию, отметив, что не всегда могут так проводить свой отпуск. Пользователи сетей заинтересовались авторами книг и с нетерпением ждут новых сообщений от своей любимицы.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:00
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